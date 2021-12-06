"Реконкиста": кандидат в президенты Франции подвергся нападению

Популярность Земмура продолжает расти, несмотря на резкую критику

Дебют Эрика Земмура в качестве кандидата в президенты Франции обернулся скандалом. На публициста, известного своими радикальными взглядами, напали прямо во время предвыборного митинга. В ходе выступления он объявил о создании собственного движения "Реконкиста" и намерении остановить потоки мигрантов.

Он ворвался в большую политику с лозунгом "сделаем Францию снова великой". Без политического опыта, прославившийся крайне нетолерантными и резкими высказываниями 63-летний публицист Эрик Земмур мгновенно завоевал симпатии избирателей. Борец с исламом и феминизмом получил прозвище "французский Трамп". За схожее поведение и риторику.

"Уже несколько месяцев я путешествую по Франции, встречаюсь с людьми. Французов преследуют страхи: страх обнищания, упадка страны, краха нашей системы образования, страх исламизации Франции, массовой миграции и постоянная незащищенность. Я не расист. Но мы должны защищать наше наследие, свою страну", - заявил Эрик Земмур.

Ранее Земмур требовал запретить иностранные имена. По его мнению, когда живущие во Франции мигранты называют детей Мухаммед, это равносильно колонизации Республики. Он призывал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов с африканского континента. Журналиста дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни. В частности, за высказывание о том, что большинство наркоторговцев - чернокожие арабы.

Встреча со сторонниками уже в качестве кандидата в президенты тоже не обошлась без скандала. Сначала Земмур подвергся нападению. Когда политик шел к трибуне, из толпы выскочил мужчина, прыгнул на политика, схватил его за голову и стал душить. А затем его сторонники и активисты антирасистского движения сошлись в рукопашной.

Драка получилась массовой. Кроме кулаков, в ход шли стулья и другие предметы. Несколько человек получили легкие ранения.

Эрик Земмур считает, что может говорить то, что думает. Отсутствие табуированных тем -то, что сделало его популярным. Он заявлял, что домогательства - это невинный флирт, неотъемлемое право мужчин, вероломно отобранное феминистками. Как и в случае с Дональдом Трампом, сразу несколько женщин вспомнили, как публицист к ним приставал. 20 лет назад.

Во внешней политике Земмур выступает за отмену санкций против России, считает, что Франция не должна закрываться от Москвы. Вот, например, одно из его высказываний про Владимира Путина:

"Когда он запускает свои самолеты в сирийское небо, он опирается на принципы, которых в XIX веке придерживались все государства: война - это нормальное средство ведения политики. Легитимное средство для защиты интересов великой державы. Другие прячутся за предлогами, чтобы мы поверили в туманные концепции международного сообщества и международного права. А Путин защищает своих союзников".

На встрече со сторонниками этот кандидат в президенты объявил о создании движения "Реконкиста". В истории этот термин известен как процесс возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан. Земмур обещает вернуть Францию французам. И, судя по рейтингам, народу это нравится. 17% - это больше, чем у всех остальных кандидатов, кроме действующего главы Республики Эммануэля Макрона.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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