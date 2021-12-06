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США раскрыли разведданные, чтобы убедить ЕС в "российской угрозе"

11:55
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Европу пытаются заставить принять меры для сдерживания Кремля

Вашингтону удалось убедить европейских партнеров в существовании так называемой российской угрозы на Украине. Новость с громким заголовком опубликовала влиятельная газета Financial Times.
Российские истребители сопроводили разведчиков США над Черным морем

Авторы статьи отмечают - Соединенным Штатам потребовались недели непрерывного дипломатического взаимодействия с правительствами стран ЕС, чтобы донести до скептиков возможность скорого нападения России на Незалежную.

Все тезисы США подкрепляли некими разведданными. Всё это, как утверждается, должно побудить Европу принять меры для сдерживания Кремля. О якобы очень серьёзной угрозе для Украины говорил накануне и американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, НАТО будет готово укрепить оборонительный потенциал в случае прямого столкновения.

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