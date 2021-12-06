Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов

Такие санкции действовали и прежде

Штраф за самовольное остекление или обшивку балкона не является новой мерой — такая санкция уже действует. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Ранее появилась информация, что новые правила эксплуатации жилых помещений, которые начнут действовать 1 марта 2022 года, меняют порядок согласования остекления или обшивки балкона.

В Минстрое подтвердили, что 1 марта будущего года в силу вступит ведомственный приказ, утверждающий новые правила. При этом ключевым изменением является то, что документ устанавливает определенные требования не только к физическим, но и юридическим лицам — собственникам жилья.

Законодательство устанавливает, что к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. При этом внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами регионов. Перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в населенном пункте проживания.

Штраф за остекление или обшивку балкона без разрешения компетентных инстанций действовал и прежде, подчеркнули в ведомстве. Надзорные органы вправе использовать подобный метод наказания при нарушении правил перепланировки и переустройства. Штрафы также применимы за нарушение региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий.

Наряду с этим Минстрой напомнил, что парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, а также окна являются личным имуществом, поэтому собственники вправе заменять окна и балконные двери, утеплять балкон разрешенными материалами, устанавливать дополнительное остекление, сообщается на официальном сайте ведомства.

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