Врач предложил альтернативу медицинским маскам на корпоративе

На таких мероприятиях многие пренебрегают защитными средствами

Россиянам, которые планируют посетить новогодние корпоративы, следует внимательно отнестись к защите от риска заражения коронавирусной инфекцией. О том, как это сделать на праздничном мероприятии, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Медик отметил, что вряд ли гости корпоратива будут носить защитные маски, однако можно создать "эффект присутствия". В таком качестве могут выступать увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты. Они формируют определенную биопленку, чтобы в слизистой не распространялся вирус.

Тимаков подчеркнул, что нельзя допустить эффект "сухого носа", поэтому крайне важно постоянно следить за увлажнением слизистых оболочек. Увлажняющими каплями нужно воспользоваться перед корпоративом. По возвращении домой следует промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а затем вновь закапать препарат.

Наряду с этим во время корпоратива важно следить за чистотой рук, что также поможет уменьшить количество попадающего в организм вируса.

Ни в коем случае не следует отправляться на массовое мероприятие при наличии насморка, боли в горле, недомогания или усталости неясного происхождения, цитирует Тимакова РИА Новости.

В Центре имени Гамалеи ранее рассказали, что способы защиты от коронавирусной инфекции с появлением штамма "омикрон" остаются прежними: защитные средства и своевременная вакцинация (ревакцинация).

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