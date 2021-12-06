Более 70 пострадавших на шахте "Листвяжная" выписали из больниц

10 остаются в стационарах
В Кемеровской области из больниц выписали 74 пострадавших на шахте "Листвяжная".
В их числе – 44 шахтера и 30 горноспасателей, уточняет ТАСС. Под наблюдением медиков остаются 10 человек. 44 шахтера и 30 горноспасателей.
25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Пострадали 106 человек. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении промышленной безопасности.
По сей день спасатели продолжают поисковые работы, на данный момент в шахте остаются 15 тел погибших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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