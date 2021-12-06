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Более 70 пострадавших на шахте "Листвяжная" выписали из больниц

10:42
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

10 остаются в стационарах

В Кемеровской области из больниц выписали 74 пострадавших на шахте "Листвяжная".
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В их числе – 44 шахтера и 30 горноспасателей, уточняет ТАСС. Под наблюдением медиков остаются 10 человек. 44 шахтера и 30 горноспасателей.

25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Пострадали 106 человек. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении промышленной безопасности.

По сей день спасатели продолжают поисковые работы, на данный момент в шахте остаются 15 тел погибших.

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Спасателей, пострадавших на шахте "Листвяжная"
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