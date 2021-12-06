Россияне перечислили лучшие темы для шуток

85% россиян считают, что обладают чувством юмора

Подавляющее большинство россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, уверены в наличии у них чувства юмора: 40% считают, что обладают им в большой степени, 45% — в некоторой степени.

К темам для шуток респонденты относятся весьма избирательно. 69% уверены, что уместен юмор в рассказах об отношениях с начальством. Об отношениях в семье и экономических проблемах страны готовы шутить по 63% опрошенных.

Неприемлемыми темами для шуток 91% считают здоровье и его особенности, 80% — религию. По 69% участников исследования утверждают, что не стали бы шутить над национальными особенностями и традициями, над историей России, СССР и Российской империи.

Черный юмор вызывает отрицательное отношение у 77% респондентов. Для 16% это безразличная тема, а 5% положительно воспринимают шутки на мрачные темы.

Среди юмористических ТВ-шоу в тройку лидеров вошли Comedy Club (20%), КВН (15%) и "Уральские пельмени" (15%). 38% опрошенных утверждают, что вообще не смотрят такие передачи по телевидению.

В интернете юмористические программы не интересуют 74% опрошенных. Среди тех, кто все же смотрит их в Сети, фаворитами оказались Comedy Club, "Уральские пельмени" и "Что было дальше?", сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Чувство юмора в профессиональной деятельности играет важную роль, однако есть такие специальности, где оно неуместно. Опрос показал, что россияне не способны адекватно воспринять шутки, исходящие от врачей, страховых агентов, работников банка или налоговой, полицейских.

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