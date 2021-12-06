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Умер музыкант группы "Сплин"

11:09
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Музыкант создал звуковое оформление канала "ТВ Центр"

Музыкант групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров скончался на 52-ом году жизни.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Дата и место прощания пока неизвестны.

Эмиров – композитор и саунд-продюссер. Он написал музыкальные темы к таким передачам, как "Намедни", "Программа максимум", "Школа злословия", "Большой брат". Композитор также создал звуковое оформление каналов ТНТ, "ТВ Центр" и украинских К1 и К2.

Также Эмиров участвовал в создании альбома группы "Сплин" - "Резонанс. Часть первая".

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