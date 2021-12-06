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Вдвое выше нормы: москвичей ждут высокие сугробы

11:19
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Высота снежного покрова превысит норму ко второй декаде декабря

Во вторник и среду, 7 и 8 декабря, в Москве прибавится снега. Об этом рассказала ведущий специалист ИА "Метеоновости" Анна Васильева.

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По состоянию на 6 декабря метеостанция ВДНХ зафиксировала высоту снежного покрова в десять сантиметров. В Тушине выпало до 16 сантиметров снега, на Балчуге — восемь сантиметров.

Эксперт отметила, что к началу второй декады декабря высота снежного покрова превысит норму в полтора — два раза. Однако это не гарантирует сугробы в Новый год, цитирует Васильеву "Метеоновости".

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что высота сугробов в Москве может достичь 20 сантиметров. Подобный уровень больше характерен для начала января.

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