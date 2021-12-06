Коронавирусом в России заболели еще 32136 человек

Вылечились 28070 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 32136 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1184 человека, выздоровели 28070 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3134. В Московской области за сутки заболели 2215 человек, в Санкт-Петербурге - 2412.

За весь период пандемии в стране выявлено 9833749 случаев инфекции. Умерли 282462 пациента Выздоровели 8530476 человек.

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