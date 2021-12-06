Байдена призвали проявить твердость в переговорах с Путиным

От американского лидера ждут "соответствующих сигналов"

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач призвал американского лидера Джо Байдена проявить твердость в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Польский чиновник напомнил о важности расширения НАТО на восток Европы и призвал Байдена не отступать от этого решения.

"Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора Байден проявит себя в качестве твердого переговорщика, который будет посылать соответствующие сигналы", - сообщил он в эфире Польского радио (цитата по РИА Новости).

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москве срочно необходимы юридические гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Во вторник, 7 декабря, ожидается телефонный разговор между Путиным и Байденом. агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщает, что главы государств проведут разговор по защищенной видеосвязи. Путин и Байден обсудят двусторонние отношения, реализацию женевских договоренностей, Афганистан, Ливию, Сирию, Украину, коронавирус и климат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram