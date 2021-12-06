Аргентина одобрила применение "Спутника Лайт"

Препарат можно использовать и самостоятельно, и как бустер

Власти Аргентины одобрили применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.

Как уточнили в РФПИ, препарат одобрен к применению в Аргентине и как самостоятельная вакцина, и в качестве бустера (дополнительная доза вакцины, которую вводят для дополнительной защиты организма при снижении уровня антител к возбудителю заболевания), сообщает "Интерфакс".

"Спутник Лайт" — это первый компонент двухфазной вакцины от COVID-19 "Спутник V". Исследования в аргентинской провинции Буэнос-Айрес подтвердили эффективность "Спутник Лайт" в 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, как важна быстрая сертификация ВОЗ для продвижения "Спутника V" за рубежом. Он отметил, что Россия намерена расширять поддержку других стран российскими вакцинами, в том числе безвозмездно.

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