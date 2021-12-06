Названы самые популярные музыканты 2021 года

Главной тенденцией уходящего года в музыке стало утяжеление

Главным артистом 2021 года стал рэпер Моргенштерн, который в уходящем году представил альбом Million Dollar: Happines и Business с участием Slava Marlow. Об этом свидетельствуют данные стримингового сервиса "Яндекс.Музыка".

По числу прослушиваний самой популярной артисткой стала певица Мари Краймбрери. Самым прослушиваемым треком оказалась "Птичка" от HammAli & Navai.

Открытием года признана GUMA, снискавшая известность благодаря песне "Стеклянная". Статус прорыва 2021 года присвоен группе Måneskin, которая представила на международном песенном конкурсе Евровидение Италию.

Дольше всего в топе музыкальных чартов в уходящем году удалось продержаться Galibri & Mavik, Эльдару Джарахову и Markul.

Отмечены также Земфира и Oxxxymiron — они в самые короткие сроки попали в рейтинг со всеми треками из своих альбомов ("Бордерлайн" и "Красота и уродство" соответственно).

Заметным трендом 2021 года в музыке, по мнению экспертов сервиса "Яндекс.Музыка", стало ее утяжеление, сообщает РБК.

Ранее ВЦИОМ в ходе опроса выяснил, что лучшим певцом российской эстрады 2021 года россияне считают Олега Газманова, а звание лучшей певицы респонденты отдали Полине Гагариной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram