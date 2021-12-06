ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После посадки заледеневшего самолета S7 завели дело

12:17
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

На борту находились 199 человек

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело после обледенения самолета S7 и его вынужденной посадки в Иркутске.

Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает ТАСС. Собственное расследование намерена провести и Росавиация.

В авиакомпании не исключают возможность неправильной противообледенительной обработки самолета. Экипаж отстранен от полетов на время расследования.

"Авиакомпания ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана", – сообщил представитель авиакомпании S7.

2 декабря самолет Airbus 321 авиакомпании S7, выполняющий рейс Магадан-Новосибирск, попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Пилотам пришлось экстренно посадить самолет в Иркутске на ручном управлении. На борту находились 199 человек, никто не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.