После посадки заледеневшего самолета S7 завели дело

На борту находились 199 человек

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело после обледенения самолета S7 и его вынужденной посадки в Иркутске.

Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает ТАСС. Собственное расследование намерена провести и Росавиация.

В авиакомпании не исключают возможность неправильной противообледенительной обработки самолета. Экипаж отстранен от полетов на время расследования.

"Авиакомпания ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана", – сообщил представитель авиакомпании S7.

2 декабря самолет Airbus 321 авиакомпании S7, выполняющий рейс Магадан-Новосибирск, попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Пилотам пришлось экстренно посадить самолет в Иркутске на ручном управлении. На борту находились 199 человек, никто не пострадал.

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