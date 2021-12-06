"Повод молотить Россию": Лукашенко ответил на слухи о "плане нападения" на Украину

Запад навесил на Россию ярлык, преследуя собственные цели

Западные государства навесили на Россию ярлык, приписывая ей планы нападения на Украину. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер назвал сообщения о якобы демонстрируемой Москвой агрессии поводом, "чтобы молотить Россию", подчеркнув, что в действительности "никто в России не собирается нападать на Украину".

Лукашенко также отметил, что российская сторона прекрасно видит все происходящее на Украине, включая то, что планируют там НАТО и США. Он подчеркнул неприемлемость ситуации в том числе для Белоруссии.

Однако, убежден Александр Лукашенко, за оставшийся до конца года месяц многое изменится и "мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", цитирует президента Белоруссии агентство "Белта".

Ранее Лукашенко уже комментировал слухи о приписываемых России планах нападения на Украину. Белорусский лидер заявил, что западные государства начинают "активные телодвижения" вокруг России под этим надуманным предлогом.

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