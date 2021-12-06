Неизвестный подтип дельта-штамма коронавируса нашли в России

Данная разновидность обладает редкими мутациями

На территории России встречается разновидность дельта-штамма коронавирусной инфекции, которая была неизвестна ученым прежде. К такому выводу пришли молекулярные биологи под руководством профессора "Сколтеха" Георгия Базыкина.

Ученые проанализировали геномы более чем 1,4 тысячи образцов COVID-19 от жителей страны, которые перенесли вызываемую дельта-штаммом болезнь между апрелем и октябрем 2021 года. Предметом исследования стали мутации в различных участках РНК вируса и их частотность.

Сравнив изученный материал с данными из других государств, биологи обнаружили две уникальные для российской "дельты" мутации: K81N в гене nsp2 и P45L в гене ORF7a. На этом основании ученые заключили, что в России распространен ранее неизвестный подтип дельта-штамма, который относится к линии AY.122.

Предположительно, эта разновидность "дельты" попала в нашу страну первой, поскольку именно к ней относятся ранние образцы штамма, датированные апрелем.

Кроме того, из-за высокой распространенности этого подвида исследователи считают, что нынешняя эпидемия дельта-штамма коронавируса в России связана с единственным эпизодом завоза вируса на территорию нашей страны, в отличие большинства других государств.

Вместе с тем подчеркивается, что линия AY.122 не превосходит другие вариации "дельты" по степени заразности, поэтому ее преобладание в стране, вероятнее всего, объясняется случайностью, сообщает ТАСС.

Между тем в мире продолжается распространение нового штамма коронавируса, получившего название "омикрон". В ВОЗ рассказали, что по предварительным данным, он вызывает более легкую форму заболевания, однако уверенно говорить на данную тему рано.

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