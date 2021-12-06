Россия и Индия договорились о взаимодействии в военно-технической области

Подписано соглашение до 2030 года

Политические дискуссии в Нью-Дели идут с самого утра. Консультации уже провели министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, сначала в рамках своих ведомств, а затем и в формате два плюс два.

В фокусе внимания, среди прочего, совместная борьба с коронавирусом. Так, близки к завершению переговоры по производству вакцины "Спутник Лайт" в Индии. Ежегодно планируется производить несколько сотен миллионов доз.

Также обсудили действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стремление Вашингтона подменить диалог в рамках АСЕАН блоковыми форматами. Москва и Дели условились противостоять любым подобным попыткам, сообщает "ТВ Центр".

Главной темой утренних переговоров стало взаимодействие в военно-технической области. Как сообщили в нашем Министерстве обороны, Россия и Индия подписали соответствующее межправительственное соглашение до 2030 года. В документе оговорены вопросы поставок и разработки вооружений и военной техники и сотрудничество между войсками.

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