В Москве открылся семинар "Без срока давности"

Уже состоялось пленарное заседание

"Без срока давности" - всероссийский семинар с таким названием открылся в Москве. Пленарное заседание состоялось в Музее Победы, сообщает "ТВ Центр".

Перед участниками в очном и онлайн-формате выступили ведущие эксперты. Они рассказали о необходимости сохранения исторической правды, о подвигах ветеранов и преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Говорили также о важной дате, которую отмечали накануне - начале контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

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