"Московская электронная школа" помогает ученикам подготовиться к ЕГЭ

Подтянуть знания можно не только в классе, но и самостоятельно
Старшеклассники сейчас интенсивно готовятся к ЕГЭ. Времени осталось немного - около четырёх месяцев. Так что собраться с силами лучше уже сейчас, чтобы максимально избежать стресса на экзаменах.
В классе информатики к ЕГЭ готовятся исключительно на практике. Старшеклассники учатся писать программы. Решение задач - важнейший этап подготовки. Есть и полезный ресурс – "Московская электронная школа". Это онлайн-тренажеры и тесты по всем школьным предметам, более 11 тысяч видеоуроков, виртуальные лаборатории по физике, информатике, математике и другим предметам. Можно найти разбор самых сложных заданий по ЕГЭ или вовсе устроить самодиагностику собственных знаний.
"Это очень полезная вещь, потому что ты можешь зайти и сам проверить, насколько ты готов, что ты реально можешь сам сделать", - говорит учащаяся школы №1502 Анна Резниченко.
Самостоятельная работа - залог успешной сдачи ЕГЭ. На экзамене - только ты и твои знания. Учащиеся инженерных классов московских школ сдают профильные предметы - физику и математику. Эти дисциплины здесь изучают углубленно.
О сдаче ЕГЭ еще в средних классах задумываются и гуманитарии. Лингвисты учатся не только разговаривать, но и думать на иностранном языке.
"Подготовка в нашей школе ведется уже, наверное, начиная с младшей школы и, прежде всего, это командная работа. Работа учителя и ученика. Совместная работа, которая в итоге приводит к очень хорошим результатам. И естественно, это огромная мотивированность со стороны учащегося", - отметила учитель испанского языка школы №1558 Елена Такмолаева.
Мотивация школьника – это, прежде всего, его интерес. На уроках испанского никогда не бывает скучно. Эмоциональные диалоги и активное обсуждение – все, как у испанцев.
Хорошая подготовка - залог успешной, а главное, спокойной сдачи Единого госэкзамена, говорят психологи. А еще при сдаче ЕГЭ и поступлении в вуз они советуют пользоваться стратегией - пять на три.
"Основное - выбрать ту пятерку вузов, которые являются предпочтительными, и выбрать в них подходящие направления и в соответствии с этим выбрать те экзамены, которые старшеклассник будет сдавать, ну и, сопоставив это все, определить, каков коридор баллов, сколько в принципе нужно баллов, чтобы поступить с первого по пятый вуз, и в этом коридоре достигать того оптимального уровня баллов", - рассказала педагог-психолог городского Психолого - педагогического центра Варвара Лаврентьева.
В 2022-м ЕГЭ пройдет в режиме, который действовал до пандемии. С 21 марта по 2 июля выпускникам предстоит сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике и дополнительные по выбранным профильным предметам.
Елена Сахно, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram