"Московская электронная школа" помогает ученикам подготовиться к ЕГЭ

Подтянуть знания можно не только в классе, но и самостоятельно

Старшеклассники сейчас интенсивно готовятся к ЕГЭ. Времени осталось немного - около четырёх месяцев. Так что собраться с силами лучше уже сейчас, чтобы максимально избежать стресса на экзаменах.

В классе информатики к ЕГЭ готовятся исключительно на практике. Старшеклассники учатся писать программы. Решение задач - важнейший этап подготовки. Есть и полезный ресурс – "Московская электронная школа". Это онлайн-тренажеры и тесты по всем школьным предметам, более 11 тысяч видеоуроков, виртуальные лаборатории по физике, информатике, математике и другим предметам. Можно найти разбор самых сложных заданий по ЕГЭ или вовсе устроить самодиагностику собственных знаний.

"Это очень полезная вещь, потому что ты можешь зайти и сам проверить, насколько ты готов, что ты реально можешь сам сделать", - говорит учащаяся школы №1502 Анна Резниченко.

Самостоятельная работа - залог успешной сдачи ЕГЭ. На экзамене - только ты и твои знания. Учащиеся инженерных классов московских школ сдают профильные предметы - физику и математику. Эти дисциплины здесь изучают углубленно.

О сдаче ЕГЭ еще в средних классах задумываются и гуманитарии. Лингвисты учатся не только разговаривать, но и думать на иностранном языке.

"Подготовка в нашей школе ведется уже, наверное, начиная с младшей школы и, прежде всего, это командная работа. Работа учителя и ученика. Совместная работа, которая в итоге приводит к очень хорошим результатам. И естественно, это огромная мотивированность со стороны учащегося", - отметила учитель испанского языка школы №1558 Елена Такмолаева.

Мотивация школьника – это, прежде всего, его интерес. На уроках испанского никогда не бывает скучно. Эмоциональные диалоги и активное обсуждение – все, как у испанцев.

Хорошая подготовка - залог успешной, а главное, спокойной сдачи Единого госэкзамена, говорят психологи. А еще при сдаче ЕГЭ и поступлении в вуз они советуют пользоваться стратегией - пять на три.

"Основное - выбрать ту пятерку вузов, которые являются предпочтительными, и выбрать в них подходящие направления и в соответствии с этим выбрать те экзамены, которые старшеклассник будет сдавать, ну и, сопоставив это все, определить, каков коридор баллов, сколько в принципе нужно баллов, чтобы поступить с первого по пятый вуз, и в этом коридоре достигать того оптимального уровня баллов", - рассказала педагог-психолог городского Психолого - педагогического центра Варвара Лаврентьева.

В 2022-м ЕГЭ пройдет в режиме, который действовал до пандемии. С 21 марта по 2 июля выпускникам предстоит сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике и дополнительные по выбранным профильным предметам.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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