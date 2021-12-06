Символы эпохи конструктивизма: в Москве реставрируют "рабочие поселки"

Многие здания обветшали

В центре Москвы отремонтирован первый корпус жилого многоквартирного дома знаменитого ансамбля "Замоскворецкий рабочий", построенный ещё в 30-е годы прошлого века. На очереди и другие корпуса. Обновляют также объекты и в других частях города. Как в столице ремонтируют рабочие поселки эпохи конструктивизма?

На фоне всего комплекса построек этого квартала на Шаболовке фасады двух отремонтированных домов заметны издалека. Цветовое решение, как это часто бывает, пришлось по вкусу не всем. Но, если верить историкам, пламенно красный оттенок стен - вовсе не фантазия коммунальщиков, а дань задумке авторов квартала - советских архитекторов- авангардистов.

В конце 1920-х Хавско-Шаболовский жилмассив проектировали как экспериментальный образец кварталов для сотрудников промышленных предприятий. "Рабочими поселками", как их тогда называли, вскоре обросла вся столица. Наряду с такими знаменитыми объектами как Дом Наркомфина или Шуховская башня, эти дома также стали символами яркой эпохи советского конструктивизма и рационализма в архитектуре.

В список объектов культурного наследия вошли единицы построек конструктивистов. Большая часть давно пошла под снос. Многие сильно обветшали. Восстановить их и приблизить к историческим очертаниям планируется по графику региональной программы капремонта.

Рабочий посёлок "Замоскворецкий рабочий", что на Большой Серпуховской, один из немногих, что сохранились в центре. Его также планируют привести в надлежащий вид. Сейчас полностью отремонтирован уже первый корпус. На очереди 2-й, 3-й и 5-й.

Несмотря на то, что охранный статус для зданий квартала ещё не оформлен, все работы ведутся с сохранением архитектурных особенностей зданий-памятников.

"Всего в Москве на сегодняшний день 40 рабочих поселков, которые составляют 300 многоквартирных домов", - сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Павел Рябоненко.

В одном из самых живописных рабочих поселков столицы "Восточном", что между МКАДом и Балашихой, капремонт в этом году завершился уже на двух объектах. Жилой городок, напоминающий по своей архитектуре Ближнюю дачу Сталина, возвели для сотрудников местной водопроводной станции в 1937 году. Её и сам жилой квартал в начале двухтысячных признали объектами культурного наследия.

Несмотря на свой открыточный вид, за все 85 лет эксплуатации жилые постройки ни разу капитально не ремонтировались. Теперь обитатели этого квартала собирают подписи за восстановление исторического облика фонтана у водопроводной станции и скульптур на аллеях и в скверах. В том, что по завершению всех работ их городок станет новым музеем конструктивизма на карте города, они не сомневаются.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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