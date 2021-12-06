Вмерзшую в лед утку спасли на севере Москвы

Она не могла выбраться самостоятельно
На севере Москвы добровольный отряд "Спасрезерв" вытащил из пруда утку, которая застряла в замёрзшем пруду в Парке Дружба.
Самостоятельно выбраться и тем более улететь утка не могла - крыло сломала ещё летом. Местные жители тогда её вылечили и с тех пор за ней ухаживают. Они-то и обнаружили свою любимицу, которая провалилась под тонкий лёд и была обречена на гибель.
Спасённую птицу передали неравнодушным горожанам, которые отвезли её к ветеринару, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram