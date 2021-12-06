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Вмерзшую в лед утку спасли на севере Москвы

15:27
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Она не могла выбраться самостоятельно

На севере Москвы добровольный отряд "Спасрезерв" вытащил из пруда утку, которая застряла в замёрзшем пруду в Парке Дружба.

Самостоятельно выбраться и тем более улететь утка не могла - крыло сломала ещё летом. Местные жители тогда её вылечили и с тех пор за ней ухаживают. Они-то и обнаружили свою любимицу, которая провалилась под тонкий лёд и была обречена на гибель.

Спасённую птицу передали неравнодушным горожанам, которые отвезли её к ветеринару, сообщает "ТВ Центр".

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