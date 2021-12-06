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Лукашенко заявил о войсках НАТО под Смоленском в случае победы оппозиции

12:48
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Достаточно на сутки захватить власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что случилось бы со страной, если к власти пришла оппозиция.
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Белоруссия перестала бы существовать как суверенное государство, а военные НАТО стояли бы под Смоленском, отметил глава государства во время назначения руководителей местных органов власти.

"Если бы они (оппозиционеры – прим. ред.) на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска", - сообщил Лукашенко.  

По мнению президента, в Белоруссии противников действующей власти составляет около 10%, передает ТАСС.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Оппозиция во главе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской потребовала повторных выборов, в стране начались акции протеста.

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