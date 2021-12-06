Месяц до Нового года: 5 продуктов, которые помогут скинуть лишние килограммы

Нужно немного подкорректировать свой рацион

Остался месяц до нового года и, конечно, многие женщины решают похудеть. Как нужно изменить свой рацион питания, чтобы скинуть лишние килограммы к новому году? Об этом "ТВ Центру" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

- Есть некоторые нюансы, которые можно чуть-чуть подправить в своем питании, чтобы все-таки к Новому году быть постройнее. Продукт всем известный, очень популярный и очень помогающий нам как раз достичь тех результатов, которые мы хотим. Это яйца. Почему именно они? Есть исследования, которые показали, что люди, которые едят на завтрак 2-3 вареных яйца, лучше переносят в дальнейшем паузы между приемами пищи и съедают в среднем на 20-30% меньше по калориям за день.

К тому же, вареное яйцо хороший вариант перекуса вместо булочек и конфет. Их есть можно в принципе 4 штуки в день абсолютно спокойно, там нет никакого вредного холестерина или чего-то еще, чем пугали раньше, и это очень хороший инструмент, который помогает нам не переедать лишнего и, соответственно, создавать дефицит калорий и стройнить.

Следующий продукт, который тоже будет нам полезен, это перец. Предлагаю добавить немножко огонька к своим блюдам и вот почему. В состав перца входит вещество капсаицин, которое обладает таким термогенным эффектом. То есть, после того, как мы съедаем какое-то блюдо с достаточным количеством перца, у нас немножко ускоряется обмен веществ где-то на 5% в среднем на несколько часов. И таким образом расходуем больше калорий, а значит, мы можем таким образом и подвинуться поближе к нашим заветным цифрам на сантиметре. Есть те, кто считает, что перец разжигает аппетит, на самом деле это не так. Он воздействует на минелоидные рецепторы и наоборот, немножечко даже аппетит приглушает, что тоже будет нам полезно, ну, в процессе снижения веса.

Зеленый чай, который всем известен, как помощник в снижении веса по той же причине, что и перец. Потому что он дает эффект такой снижение аппетита, в нем содержится кофеин. Он является анорексиком, то есть понижает такое желание наше что-то поесть. Поэтому вместо перекусов между едой пейте зеленый чай, тем более, что он тоже будет способствовать более активному обмену веществ и, соответственно, более эффективному скажем так, снижению веса, то есть он стимулирует жиросжигание.

Ну и, конечно, продукты, которые помогают нам создать легкий объем в рационе – овощи. Их есть можно практически без ограничений. Это те самые калории, которые в жир не откладываются и, соответственно, включая овощи в каждый прием пищи где-то по 200-300 граммов, желательно их съедать причем "до", если вы хотите сбросить вес, мы будем стимулировать насыщение, и все остальное в нас уже влезет гораздо меньше.

Морская капуста - хороший источник микроэлементов, пищевой клетчатки, различных тех видов пищевых волокон, которые важны для нашей микрофлоры. Ну и в принципе, она является хорошим источником йода, а йод, это то, что тоже влияет на обмен веществ, потому что это необходимый микроэлемент для нормальной работы щитовидной железы.

По материалам утреннего канала "Настроение".

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