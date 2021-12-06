Роспотребнадзор назвал безопасную суточную дозу сахара

Россияне в среднем съедают по 39 кг сахара в год

Излишнее употребление сахара наносит вред здоровью, поэтому следует организовать питание с учетом количества сахара — в том числе скрытого. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, среднестатистический житель России ежедневно употребляет 107 граммов сахара в сутки, или 39 килограммов этого продукта в год. При этом ВОЗ советует уменьшить количество сахара до менее чем 10% суммарного энергопотребления.

Соблюдение этой нормы ослабляет риск избыточного веса, ожирения и кариеса и других неинфекционных заболеваний. Если же урезать сахар до менее чем 5%, или примерно 25 граммов (шесть чайных ложек) в день, это принесет дополнительную пользу для здоровья.

Рекомендуется ограничивать не только чистый, но и скрытый сахар, содержащийся в готовых продуктах и блюдах. В частности, столовая ложка кетчупа содержит около четырех граммов свободного сахара (примерно одна чайная ложка). В банке сладкой газировки его количество может достигать десяти чайных ложек.

Чтобы минимизировать ущерб здоровью, следует внимательно изучать состав продуктов и подсчитывать их энергетическую ценность. О наличии сахара могут свидетельствовать такие надписи на этикетках и упаковках: ячменный солод, кукурузный подсластитель, кристаллическая фруктоза, мальтодекстрин; мальтоза.

Кроме того, эксперты советуют сократить употребление полуфабрикатов и готовой еды, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, каким напиткам следует отдать предпочтение зимой. По его словам, лучшим напитком для утоления жажды является вода. Также хороши в этом качестве зеленый чай и ягодные морсы без сахара.

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