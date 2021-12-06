Исследования вакцины против ковида для детей до 12 лет начнутся с 2022 года

Препарат внесут в национальный календарь прививок

В России клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 12 лет могут начаться в начале 2022 года.

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Прививку детям будут делать только при согласии родителей или законных представителей. Ожидается, что препарат внесут в национальный календарь прививок.

Заявка на исследования вакцины от коронавируса для детей от шести лет уже подана, заявил ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет в России разрешили в конце ноября. Препарат назвали "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М".

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