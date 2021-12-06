Кремль назвал условие предоставления международных гарантий безопасности

Это возможно лишь на обоюдной основе

Международные гарантии безопасности могут быть предоставлены Россией только на обоюдной основе. С таким заявлением в понедельник, 6 декабря, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя заявление главы государства Владимира Путина о стремлении России избежать конфликтов на западных рубежах, ввиду чего требуются долгосрочные гарантии безопасности, представитель Кремля назвал очевидным и понятным, что гарантии подобного рода не могут быть односторонними.

В ответ на вопрос о готовности России дать такие гарантии, Песков напомнил, что Путин неизменно настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что чтобы прекратить конфронтацию и восстановить взаимное доверие, нужны юридические гарантии нерасширения НАТО на Восток. Свои предложения на эту тему Москва обещает представить в ближайшее время.

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