ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль назвал условие предоставления международных гарантий безопасности

13:42
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Это возможно лишь на обоюдной основе

Международные гарантии безопасности могут быть предоставлены Россией только на обоюдной основе. С таким заявлением в понедельник, 6 декабря, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин обсудит с Байденом расширение НАТО на восток
Путин озвучил приоритеты России во внешней политике

Комментируя заявление главы государства Владимира Путина о стремлении России избежать конфликтов на западных рубежах, ввиду чего требуются долгосрочные гарантии безопасности, представитель Кремля назвал очевидным и понятным, что гарантии подобного рода не могут быть односторонними.

В ответ на вопрос о готовности России дать такие гарантии, Песков напомнил, что Путин неизменно настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что чтобы прекратить конфронтацию и восстановить взаимное доверие, нужны юридические гарантии нерасширения НАТО на Восток. Свои предложения на эту тему Москва обещает представить в ближайшее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.