В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров Путина и Байдена

Телефонный звонок состоится 7 декабря

В Кремле перечислили темы, которые, как ожидается, обсудит президент России Владимир Путин с американским коллегой Джо Байденом.

Стороны затронут в разговоре напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к российским границам, инициативу Путина о гарантиях безопасности, реализацию женевских договоренностей, отметил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться в достаточно плачевном состоянии", - добавил пресс-секретарь президента.

Во вторник, 7 декабря, ожидается телефонный разговор между Путиным и Байденом. Агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщает, что главы государств проведут разговор по защищенной видеосвязи.

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