ЕС продлил режим санкций за нарушение прав человека

Фигурантами проходят в том числе граждане России

Евросоюз в понедельник, 6 декабря, одобрил продление санкционного режима за серьезные нарушения прав человека, в том числе в отношении граждан России.

Под ограничительные меры, продленные еще на год, подпадают 14 физических лиц и четыре организации из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи.

В рамках санкций осуществляется замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека.

Государствам Евросоюза предписано не допускать въезд или транзит через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список, сообщает РИА Новости.

В ноябре продление глобального режима санкций за нарушения прав человека согласовали постпреды стран — членов ЕС. Санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram