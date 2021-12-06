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В АП сравнили позицию антиваксеров с геноцидом

14:18
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Отрицание вакцинации сопоставили со стратегией по уничтожению народа

Высказывания, отрицающие пользу и необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции сопоставимы с геноцидом. Такое мнение в понедельник, 6 декабря, высказал начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков.

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Представитель Кремля отметил, что пока антиваксеры оперируют тезисами о том, что вакцина должна сначала себя оправдать и нужно еще подумать, ежедневно будут умирать тысячи человек.

Хотя антиваксеры пользуются предлогами, что "это все просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения", фактически это стратегия по уничтожению народа, цитирует Новикова РИА Новости.

В Совете Федерации ранее предложили лишать дипломов врачей, которые отговаривают от вакцинации против коронавирусной инфекции, а попытки разубедить в необходимости вакцинации назвали нарушением "медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей".

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