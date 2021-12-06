Шестиклассница выпрыгнула из окна школы в Татарстане

Она поспорила с одноклассниками

В Татарстане ученица шестого класса на спор выпрыгнула из окна школы.

Инцидент произошел в Набережных Челнах в микрорайоне Замелекесье. После падения с третьего этажа 12-летняя девочка выжила, ее отвезли в больницу в больницу с различными травмами, передает "Интерфакс".

Прокуратура Татарстана начала проверку. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе администрации школы на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся. С директором и учителем, на уроке которого произошел инцидент, общаются сотрудники прокуратуры.

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