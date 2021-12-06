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"Все оплачено": представитель Киркорова ответила на сообщения об угрозе ареста

14:42
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Все штрафы поп-короля погашены, заявила его пресс-секретарь

Штрафы, выписанные народному артисту России Филиппу Киркорову, полностью оплачены. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказала пресс-секретарь певца и продюсера Екатерина Успенская.

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Ранее в Таганском суде Москвы рассказали, что на Киркорова завели 90 административных материалов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Материалы дел должны были рассмотреть 14 декабря.

Однако представитель артиста заявила, что к моменту публикации данных сообщений все было оплачено. Это подтверждают чеки и уведомления, которые находятся в распоряжении Успенской, сообщает РИА Новости.

Представитель Киркорова не уточнила, состоится ли судебное заседание в назначенный срок с учетом погашения штрафов поп-короля.

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