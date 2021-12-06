Депутат Госдумы Рашкин прибыл на допрос

Ем могут предъявить обвинение

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прибыл в Следственный комитет на допрос по делу о незаконной охоте.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в ходе допроса Рашкину могут предъявить обвинение.

29 октября Валерия Рашкина задержали с тушей убитого лося в машине. Парламентарий сначала заявил, что нашел тушу и решил забрать ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

18 ноября Рашкин опубликовал видео, в котором признался, что убил лося и начал разделывать его тушу прямо на месте. Депутат заявил, что считает себя виновным и готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в районе своей охоты.

25 ноября Госдума сняла с Рашкина депутатскую неприкосновенность. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что что в деле о незаконной охоте нет политической подоплеки.

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