Более 5,7 млн человек привились от коронавируса в Москве за год

Среди пожилых хотя бы первую прививку от COVID-19 сделали 1,4 млн человек

В Москве за последний год прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции более 5,7 млн человек. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра уточнила, что более 680 тысяч жителей города прошли ревакцинацию. Среди пожилых москвичей как минимум первую прививку от COVID-19 сделали 1,4 млн человек.

Ракова подчеркнула, что вакцинация пожилых является одним из приоритетов, прививки от коронавируса в организованном порядке сделали в домах престарелых, в том числе сотрудникам.

К настоящему времени в социальных учреждениях Москвы для пожилых людей прошли первичную и вторичную вакцинацию более 98% тех, кто допущен к вакцинации, цитирует заместителя мэра столицы ТАСС.

Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали, что Москва остается в лидерах среди субъектов Федерации по темпам вакцинации. Количество привитых в столичном регионе превысило 70%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram