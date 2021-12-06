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Более 5,7 млн человек привились от коронавируса в Москве за год

15:03
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Среди пожилых хотя бы первую прививку от COVID-19 сделали 1,4 млн человек

В Москве за последний год прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции более 5,7 млн человек. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Заммэра уточнила, что более 680 тысяч жителей города прошли ревакцинацию. Среди пожилых москвичей как минимум первую прививку от COVID-19 сделали 1,4 млн человек.

Ракова подчеркнула, что вакцинация пожилых является одним из приоритетов, прививки от коронавируса в организованном порядке сделали в домах престарелых, в том числе сотрудникам.

К настоящему времени в социальных учреждениях Москвы для пожилых людей прошли первичную и вторичную вакцинацию более 98% тех, кто допущен к вакцинации, цитирует заместителя мэра столицы ТАСС.

Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали, что Москва остается в лидерах среди субъектов Федерации по темпам вакцинации. Количество привитых в столичном регионе превысило 70%.

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