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Путин прибыл с визитом в Индию

15:22
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

В графике – обед тет-а-тет с премьер-министром Моди

Владимир Путин и Нарендра Моди обсудят некоторые щекотливые вопросы во время обеда тет-а-тет. Президент России прибыл в Индию, российский лидер на переговорах с премьер-министром этой страны обсудит актуальные темы повестки дня.
Путин летит в Индию

Как ранее говорил сам Путин, среди тем переговоров - масштабные инициативы по дальнейшему развитию особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства.

Ожидается, что Путин и Моди обсудят совместную работу в рамках "Большой двадцатки", БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Стороны затронут также вопросы стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане.

В составе российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом Индию. Здесь он намерен провести переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди. Ушаков перед отъездом сообщил журналистам, что после переговоров Путин и Моди пообедают тет-а-тет. В таком формате лидеры смогут обсудить наиболее щекотливые и сложные вопросы, которые не успеют затронуть на переговорах в составе делегаций, передает ТАСС.

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