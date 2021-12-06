Путин откроет движение на новых станциях БКЛ

Церемония запланирована на 7 декабря

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии запуска движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказали в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что церемония старта пассажирского движения на новых станциях БКЛ на участке от "Мневников" до "Каховской" запланирована в столице на 7 декабря.

Глава государства, который в настоящее время находится с визитом в Индии, планирует принять участие в церемонии запуска движения в формате видеосвязи, сообщается на официальном сайте Кремля.

Протяженность БКЛ составляет 70 километров, в ее состав войдет 31 станция. Завершить строительство планируют в 2022 году. Большое кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до десяти километров от действующей Кольцевой линии. Благодаря этому добраться из одной точки города в другую можно будет без пересадки в центре.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что полный круг по Большой кольцевой линии можно будет совершить за 90 минут.

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