"Жаль, конечно, не в кино": продюсер исполнил мечту Лизы Боярской

Актриса поблагодарила Сергея Сельянова за предложение озвучить Бабу Ягу в мультфильме "Три богатыря и конь на троне"

Актриса Елизавета Боярская рассказала о работе над озвучкой Бабы Яги для мультфильма "Три богатыря и конь на троне".

"Впервые я озвучила эту героиню несколько лет назад в мультфильме "Три богатыря на дальних берегах". И я была очень довольна, что продюсер "богатырской саги" Сергей Сельянов предложил мне эту роль. Жаль, конечно, не в кино. Но все равно можно сказать, что фактически сбылась моя мечта. Я всегда хотела сыграть Бабу Ягу, и тут такая прекрасная возможность", — цитирует Боярскую пресс-служба Sony Pictures.

Артистка назвала Бабу Ягу "годным" для ее низкого голоса репертуаром. Тем не менее работа над озвучкой была непростой, призналась Боярская.

"Озвучивать Бабу Ягу гораздо сложнее, чем просто ведьму. Потому что когда ты просто используешь низкий голос, очаровываешь им, это одно, а когда тебе приходится кряхтеть и всякие интонации придумывать, голос садится на третьей сцене. Надо другими ресурсами работать, а это достаточно сложно. И здесь не обойтись без помощи режиссера и звукорежиссера. Конечно, они подсказывали: "Лиза, а здесь я слышу фею, а тут другой какой-то персонаж пошел, возвращайся обратно", — раскрыла актриса подробности создания мультфильма.

В настоящее время Лиза Боярская растит двоих сыновей вместе с супругом, актером Максимом Матвеевым. Старший, Андрей, появился на свет в 2012 году, младший, Григорий, — в 2018 году. Последнему сегодня исполнилось три года.

"Необыкновенное счастье быть твоими родителями, дорогой Гриша! Мы тебя очень любим!" — подписала кадр с празднования дня рождения сына Боярская.

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Актриса рассказала, как совмещает работу и семью, а также почему отказывается от фотосессий с мужем и сыном для глянцевых журналов.

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