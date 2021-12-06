ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Жаль, конечно, не в кино": продюсер исполнил мечту Лизы Боярской

15:40
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Актриса поблагодарила Сергея Сельянова за предложение озвучить Бабу Ягу в мультфильме "Три богатыря и конь на троне"

Актриса Елизавета Боярская рассказала о работе над озвучкой Бабы Яги для мультфильма "Три богатыря и конь на троне".

Елизавета Боярская предстала перед поклонниками без макияжа
"Примитивно": жену Петросяна задели сравнения с Лизой Боярской
Боярская впервые рассказала о романе с Козловским и расставании

"Впервые я озвучила эту героиню несколько лет назад в мультфильме "Три богатыря на дальних берегах". И я была очень довольна, что продюсер "богатырской саги" Сергей Сельянов предложил мне эту роль. Жаль, конечно, не в кино. Но все равно можно сказать, что фактически сбылась моя мечта. Я всегда хотела сыграть Бабу Ягу, и тут такая прекрасная возможность", — цитирует Боярскую пресс-служба Sony Pictures.

Артистка назвала Бабу Ягу "годным" для ее низкого голоса репертуаром. Тем не менее работа над озвучкой была непростой, призналась Боярская.

"Озвучивать Бабу Ягу гораздо сложнее, чем просто ведьму.  Потому что когда ты просто используешь низкий голос, очаровываешь им, это одно, а когда тебе приходится кряхтеть и всякие интонации придумывать, голос садится на третьей сцене. Надо другими ресурсами работать, а это достаточно сложно. И здесь не обойтись без помощи режиссера и звукорежиссера. Конечно, они подсказывали: "Лиза, а здесь я слышу фею, а тут другой какой-то персонаж пошел, возвращайся обратно", — раскрыла актриса подробности создания мультфильма.

В настоящее время Лиза Боярская растит двоих сыновей вместе с супругом, актером Максимом Матвеевым. Старший, Андрей, появился на свет в 2012 году, младший, Григорий, — в 2018 году. Последнему сегодня исполнилось три года.

"Необыкновенное счастье быть твоими родителями, дорогой Гриша! Мы тебя очень любим!" — подписала кадр с празднования дня рождения сына Боярская.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с Елизаветой Боярской

Актриса рассказала, как совмещает работу и семью, а также почему отказывается от фотосессий с мужем и сыном для глянцевых журналов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лиза Боярская
Лиза Боярская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.