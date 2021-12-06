Москвичам пообещали сильнейший снегопад в послевоенной истории

Рекорд может быть установлен 7 декабря

Вторник, 7 декабря, может стать для Москвы самым снежным днем с 1949 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт предупредил, что 7 декабря в столичном регионе прогнозируется снегопад, какого не было в городе последние 72 года. 7 декабря 1949 года на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова в 12,7 миллиметра.

Предстоящий вторник, по мнению Тишковца, может не только повторить рекорд 72-летней давности, но и превзойти его.

Наиболее сильный снегопад ожидается с 09:00 до 15:00, когда видимость ухудшится до 500—1000 метров. Высота снежного покрова вырастет с 10 до 15-17 сантиметров — это соответствует показателям последней декады декабря. Общее количество выпавших осадков может достигать 14 миллиметров, что составляет пятую часть месячной нормы.

Синоптик отметил в своем Instagram, что в этот период ожидается налипание снега на проводах и ветвях деревьев, ухудшение обстановки на дорогах, не исключаются сбои в авиасообщении.

Ранее синоптик рассказала, что к началу второй декады декабря высота снежного покрова превысит норму в полтора — два раза. Однако это не гарантирует сугробы в Новый год.

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