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Страны Евросоюза установили рекорд по расходам на оборону

15:43
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Сокращение финансирования этой сферы было ошибкой, решили в Брюсселе

Военные расходы стран Евросоюза, входящих в Европейское оборонное агентство, в прошлом году достигли рекордной суммы в 198 миллиардов евро. По сравнению с 2019 годом рост финансирования военной сферы в 26 государствах – членах ЕОА составил 5%, говорится в ежегодном докладе агентства.
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"Устойчивый рост европейских оборонных расходов является позитивным развитием, и цифры за 2020 год указывают на то, что ошибочное резкое сокращение оборонных расходов в период финансового кризиса 2007-2008 годов вряд ли повторится", - заявил исполнительный директор агентства Иржи Шедивы.

Из стран-членов ЕС в оборонное агентство не входит только Дания. Остальные же страны за прошлый год израсходовали на инвестиции в оборонную сферу рекордные 44 миллиарда евро. Из этой суммы 36 миллиардов пошло на закупку вооружений, а 8 миллиардов направили на исследовательскую работу, передает "Интерфакс".

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