Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Девы будут блистать, а Водолеям захочется любви

Гороскоп на сегодня, 7 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сегодняшний день сулит недопонимания в делах, касающихся эмоций, творчества, любви. Только подробный анализ происходящих ситуаций поможет избежать недоразумений.

Тельцы

Хорошее время для работы с подсознанием, уборки в мыслях, продуманных прогнозов на будущее. Вы готовы к переменам, но для рывка не хватает расчетов, особенно финансовых.

Близнецы

Ваши наблюдения дадут результат: вы найдете ту самую проблему, которую нужно устранить, чтобы бизнес пошел в гору. Так что запасайтесь терпением и продумайте новую эффективную стратегию успеха.

Раки

Прекрасный день для работы в команде, деловых встреч, поиска возможностей для новых карьерных достижений. Сделайте упор на личностный рост, и получите развитие в профессиональном.

Львы

Вам окажется тяжело передать свои мысли, из-за чего возникнут различные недоразумения. Лучше выполнить задачу самостоятельно, чем потом всё переделывать. Не тратьте время впустую.

Девы

Сегодня вы блистаете как никогда. С первого раза получится всё, что задумали, ведь вы трижды продумали каждое действие.

Весы

Сегодня не стоит отправляться в поездки, конфликтовать, злиться. Негатив имеет свойство накапливаться и проявляться физически. Просто расслабьтесь!

Скорпионы

Вам захочется получить желаемое прямо сейчас. Но спешка никогда не приводила к успеху. Так что притормозите, точно просчитайте каждый свой шаг, и лишь потом снова давите на газ.

Стрельцы

Сегодня вы получите подсказку от Вселенной, благодаря которой сможете двигаться дальше без проблем и сомнений. Главное - быть внимательным, последовательным и позитивным.

Козероги

У вас впереди отличный день! Вы легко воплотите в жизнь несколько краткосрочных целей. Нужно только заручиться поддержкой команды, точно просчитать риски и прописать финансовые действия.

Водолеи

Вам захочется проявления нежности, любви, романтики. Попробуйте совместить это с рабочими задачами. Столь абсурдная с первого взгляда мысль способна вдохнуть в ваш проект новую жизнь.

Рыбы

Вибрации дня мощные в сфере карьеры, личностного роста, взаимодействия с сотрудниками. Так что направьте их в сторону решения самой сложной задачи, для которой нужны общие силы.

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