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Берлин отверг возможность запуска "Северного потока — 2" без сертификации

16:03
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Процедура сертификации продолжается

Российский трубопровод "Северный поток — 2" не может быть запущен в эксплуатацию до завершения сертификации. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказала представитель министерства экономики Германии Нина-Мари Гюттлер.

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Как подчеркнула чиновница, процесс сертификации до сих пор не завершился. Это означает, что начать эксплуатацию газопровода пока невозможно.

При этом вопрос о вероятности отсрочки с запуском "Северного потока — 2" из-за ситуации на Украине Гюттлер оставила без ответа, сообщает РИА Новости.

В ноябре в Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Условием возобновления процедуры были названы реорганизации и изменение правовой формы Nord Stream 2 AG: немецкая "дочка" компании-оператора должна будет стать и владельцем, и оператором немецкой части газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого напомнил, что сертификация и запуск проекта "Северный поток — 2" находится в интересах всех европейских потребителей.

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