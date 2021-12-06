ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв извержения вулкана в Индонезии превысило два десятка

16:28
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Около 30 человек числятся пропавшими без вести

Власти индонезийского острова Ява обнародовали число погибших в результате извержения вулкана Семеру. По последним данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, жертвами стихии стали по меньшей мере 22 человека. Около трех десятков числятся пропавшими без вести.
Растёт число жертв мощного извержения вулкана на острове Ява

"Спасатели во время операции обнаружили тела погибших, таким образом, общее число достигло 22", - заявил представитель агентства. Личности пятерых пока не установлены, приводит слова чиновника ТАСС.

Семеру - самая высокая вершина на острове Ява. Она входит в число 130 активных индонезийских вулканов. По данным властей, вулкан выбросил пепел 4 декабря. Пропавшими без вести числятся как минимум 27 местных жителей, пострадали свыше 50 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Извержения вулкана в Индонезии
Извержения вулкана в Индонезии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.