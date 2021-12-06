Число жертв извержения вулкана в Индонезии превысило два десятка

Около 30 человек числятся пропавшими без вести

Власти индонезийского острова Ява обнародовали число погибших в результате извержения вулкана Семеру. По последним данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, жертвами стихии стали по меньшей мере 22 человека. Около трех десятков числятся пропавшими без вести.

"Спасатели во время операции обнаружили тела погибших, таким образом, общее число достигло 22", - заявил представитель агентства. Личности пятерых пока не установлены, приводит слова чиновника ТАСС.

Семеру - самая высокая вершина на острове Ява. Она входит в число 130 активных индонезийских вулканов. По данным властей, вулкан выбросил пепел 4 декабря. Пропавшими без вести числятся как минимум 27 местных жителей, пострадали свыше 50 человек.

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