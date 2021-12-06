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Россия перебросила 30 танков в Таджикистан

16:36
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Боевые машины получила 201-я военная база

Россия направила в Таджикистан 30 танков Т-72Б3М. Боевые машины получила 201-я военная база, которая считается крупнейшей за пределами России.

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Как пишет РБК со ссылкой на сообщение Центрального военного округа, кроме танков, на базу перебросили всепогодные ракетные комплексы "Верба" и противотанковые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки "Корд" и автоматы АК-12.

На сайте Минобороны России также сообщается, что расчеты российского ЗРК С-300 отразили воздушный удар условного противника на учениях в Таджикистане.

"Всего было выполнено десять условных пусков по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения с различных направлений и на различных высотах", — рассказали в пресс-службе ЦВО. В тренировке задействовали около 100 военнослужащих.

Ранее в Кремле объяснили размещение комплекса "Бастион" на Курилах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил журналистам, что это суверенное право России.

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