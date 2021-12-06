Моди на переговорах с Путиным назвал неизменной российско-индийскую дружбу

Лидеры встретились в Нью-Дели, чтобы обсудить двусторонние отношения и борьбу с терроризмом

Укрепление отношений между Дели и Москвой обсуждают сегодня индийский премьер Нарендра Моди и российский президент Владимир Путин, прибывший в Индию с рабочим визитом.

В повестке переговоров также совместная работа в рамках "Группы двадцати", БРИКС и ШОС, а также вопросы стратегической стабильности, борьба с терроризмом, ситуация в Афганистане. Собеседники отметили, что саммиты лидеров двух стран проходят регулярно, каждый год. А российско-индийское сотрудничество развивается в самых разных областях - в частности, сфере высоких технологий и освоении космического пространства. Москва и Дели также вместе работают над развитием "зеленой" экономики для того, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Что касается международной политики, то по большинству вопросов Россия и Индия занимают одинаковые позиции.

"На протяжении последних нескольких десятилетий на международной арене было много фундаментальных изменений, перемен, возникали разные геополитические формирования. Однако среди этих изменений то, что осталось неизменным, - это российско-индийская дружба. Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и сохраняют особые отношения. Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития отношений Индии и России. Наше особо привилегированное партнерство продолжает укрепляться", — сообщил в начале переговоров премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях – это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта. Мы работаем в военно-технической области, причём так, как не работаем ни с одним нашим партнёром. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии. У нас есть ещё очень важная повестка, которая, безусловно, представляет интерес как для Индии, так и для России: всё, что связано с заботой об окружающей среде. Мы думаем об этом, думаем о "зелёной" повестке, о нашей экономике, о её развитии, но, конечно, исходим из реалий, из потребностей наших экономик, из необходимости постоянно повышать уровень жизни наших граждан", — сказал президент России Владимир Путин.

Политические консультации в Нью-Дели идут с самого утра. Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу провели встречи со своими индийскими коллегами, сначала в рамках своих ведомств, а затем и в формате два плюс два. В фокусе внимания - среди прочего - совместная борьба с коронавирусом. Так, близки к завершению переговоры по производству вакцины "Спутник Лайт" в Индии. Ежегодно планируется производить несколько сотен миллионов доз.

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