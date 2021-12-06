Эпидемиолог отверг широкое распространение омикрон-штамма в России

У большинства граждан выявляют дельта-штамм, рассказал Камиль Хафизов

За сутки в России выявили 32 тысячи 136 новых случаев. Выздоровели 28 тысяч 70 пациентов. В регионах усиливают меры безопасности. В Тюменской области расширили список общественных мест, для посещения которых требуется QR-код. По данным Роспотребнадзора, в стране выявили первые случаи инфицирования штаммом омикрон.

Омикрон добрался до России. Первые два случая заражения новым штаммом диагностировали у туристов, вернувшихся из ЮАР. Всего положительный тест на ковид получили десять человек. Все они сейчас проходят обсервацию. Их биоматериалы расшифровывают специалисты.

"Мы исследуем большое количество образцов, полученных от различных пациентов из России. Могу точно сказать, что никакого широкого распространения омикрон-штамма в нашей стране нет. По крайней мере, у всех пациентов, которых мы исследовали в Москве и Московской области в последние дни, был дельта-штамм", - заявил Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В оперативном штабе принимают все меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение нового штамма. О его характеристиках эксперты сейчас спорят. Известно, что омикрон отличается от предшественников скоростью распространения, но само заболевание протекает легче, во всяком случае, у молодых пациентов. Таковы предварительные данные, которых пока, увы, крайне мало. В ЮАР омикрон уже стал доминирующим штаммом.

Страны одна за другой вводят новые ограничения. В Бельгии маски теперь обязательны для всех, начиная с 6-летнего возраста.

"Что касается детских садов и начальных классов в школах, то мы решили с 18 декабря их временно закрыть", - сообщил Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии.

С 1 февраля власти Австрии вводят обязательную вакцинацию. Максимальный штраф для непривитых составит 3600 евро. С антиваксерами в Европе не церемонятся. В Латвии задержали депутата сейма за организацию незаконной акции противников вакцинации. Подобное поведение власти считают уже не безответственным – опасным для общества. Ведь теперь понятно – "то, что нас не убивает, мутирует и пытается снова".

"Мы хотим предупредить - люди стремительно заболевают. Пока из всех возможных вариантов защиты у нас есть только вакцины", - заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

Российским "Спутником V" привиты уже более 200 миллионов человек по всему миру. Данные независимых исследований подтверждают, что наша вакцина надежная, безопасная и эффективная. Масштабной прививочной кампании в стране сегодня ровно год.

"Москва - первый город, в котором стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Если человек даже чувствует, что он достаточно крепкий, чтобы сам справиться с вирусом, тем не менее, рядом с ним всегда найдутся люди с хроническими заболеваниями, ослабленные, пожилые, надо подумать, в первую очередь, о них", - пояснила необходимость вакцинации Анна Матеева, главный врач городской поликлиники №62 города Москвы.

В столице прививку сделали уже более 5,5 миллиона человек. 680 тысяч прошли ревакцинацию. "У меня семья врачей. Никаких страхов по этому поводу не было, поскольку с детства я прививалась разными прививками, не отказывалась от них", - рассказала Анастасия Кузнецова.

В Вологодской области привит уже каждый второй взрослый. В Бурятии порядка 70% населения. Кривая заболеваемости медленно ползет вниз во всех российских регионах. Однако ситуация по-прежнему непростая.

"После того, как сделали КТ повторно, выяснилось, что у меня 75% поражение, и я уже не мог без кислорода обходиться. Меня на каталке привезли. Лежал только на животе, мог кое-как дышать. Спать не мог, просто не мог уснуть. Были какие-то странные мысли - на грани галлюцинаций", - описал болезнь Эмин Шульгин.

В Свердловской области из ковидного стационары выписали 7-месячных тройняшек - Дарину, Кристину и Викторию. Судя по громким крикам, на весь коридор чувствуют они себя хорошо. Сегодня в Минздраве сообщили – уже в следующем году начнется испытание вакцины для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Матвей Шестаков, Тимур Абдуллаев, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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