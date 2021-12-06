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Собянин поздравил победителей премии "Мы вместе"

16:56
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Мероприятие провели после предложения президента Владимира Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей международной премии "Мы вместе". В сообщении в соцсети "ВКонтакте" он отметил, что мероприятие провели по предложению президента страны.

Награду получают некоммерческие организации и фонды, а также учебные заведения и библиотеки - все, кто участвует в благотворительной работе. Мэр поблагодарил за неравнодушие и доброту москвичей, которые оказывают помощь нуждающимся.

В понедельник Собянин также рассказал, что Москва претендует на право провести всемирную выставку EXPO-2030. Мэр подчеркнул, что российская столица - среди городов-лидеров по скорости перемен во многих сферах жизни. И если мегаполис выиграет право проведения, то на целых полгода город станет мировой столицей науки, промышленности и техники.

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