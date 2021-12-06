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Суд выдворил бойца ММА из России

17:17
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Лихач родом из Таджикистана

Суд в Москве постановил выдворить из России бойца ММА из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за нарушения правил дорожного движения в Москве. Ему также назначен штраф в размере пять тысяч рублей.
Бойца ММА Чоршанбиева задержали в Москве за вождение без прав

Время до процедуры выдворения нарушитель проведет в Центре временного содержания иностранных граждан в Москве, передает РИА Новости.

Бойца смешанных единоборств задержали в столице на прошлой неделе. Чоршанбе Чоршанбиев грубо нарушал правила дорожного движения. В частности, он управлял машиной без прав и устроил гонки в Лефортовском тоннеле.

В 2015 году Чоршанбиев стал чемпионом мира по версии международной Федерации смешанных единоборств. Однако известен он не только этим. Например, мужчина устроил ДТП в Казани. На арендованной иномарке он влетел в столб.

Видео: смотрите репортаж ТВЦ о Чоршанбе Чоршанбиеве

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Чоршанбе Чоршанбиев
Чоршанбе Чоршанбиев
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