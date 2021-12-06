Красный Крест пообещал помощь в признании ВОЗ "Спутника V"

МФКК обеспокоена медленным темпом признания вакцин в мире

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обеспокоена медленным темпом признания вакцин в мире. В МФКК надеются, что препараты как можно скорее пройдут оценку специалистами Всемирной организации здравоохранения.

"Чем больше вакцин существует, тем лучше для нас. Существует проблема, связанная со скоростью оценки и признания профильными органами разных стран", - заявил глава МФКК Франческо Рокка агентству ТАСС.

Что касается российской вакцины от коронавируса "Спутник V", то этот препарат признали и используют более 50 стран, напомнил Рокка. Глава МФКК отметил, что единственная проблема сегодня – отсутствие признания со стороны ВОЗ, что мешает вакцинированным этим препаратом свободно путешествовать. Рокка надеется, что работа его организации в этом направлении поможет ускорить признание "Спутника V".

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