Пострадавшая при пожаре Хлебникова пошла на поправку

Певице становится лучше с каждым днем

Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, с каждым днем чувствует себя все лучше. Певица дышит самостоятельно, ее отключили от аппарата искусственного дыхания, сообщили представители артистки "ТВ Центру".

Пожар в квартире 56-летней певицы на улице Ратной вспыхнул 19 ноября. Хлебникова получила сильные ожоги, ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Артистку пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже стало известно, что у Хлебниковой огнем сильно поражено лицо, возможно заражение. Также сообщалось об ожоге роговицы, что может привести к потере зрения. Специалисты предполагают, что после выздоровления артистке предстоит с десяток пластических операций.

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