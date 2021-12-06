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Зеленский съездил с подарками на позиции ВСУ в Донбассе

18:16
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Президент Украины поздравил военных с Днем вооруженных сил

Служащие ВСУ в зоне конфликта в Донбассе получили подарки от президента Украины. Презенты привез сам Владимир Зеленский, решивший лично поздравить военных с Днем вооруженных сил.

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"В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины", - сообщила пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский, вручая подарки, пообщался с военнослужащими. Украинский президент также осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ и ознакомился с оперативной ситуацией.

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