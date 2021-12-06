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Песков призвал не ждать прорыва от разговора Путина и Байдена

18:54
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Не стоит "предаваться экзальтированным эмоциональным ожиданиям", указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Намеченная на 7 декабря беседа Владимира Путина и Джо Байдена — это в первую очередь разговор двух глав государств, поэтому не стоит "предаваться экзальтированным эмоциональным ожиданиям". На это в ходе интервью Первому каналу указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля попросил журналистов не ждать прорыва от беседы лидеров России и США.

"Давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это", - прокомментировал пресс-секретарь Путина.

Президенты, как ожидается, поговорят в режиме онлайн по видео во вторник. На повестке в первую очередь стоит тему украинского кризиса.

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