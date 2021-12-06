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В Кремле раскрыли новые детали предстоящей беседы Путина с Байденом

18:48
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Переговоры пройдут 7 декабря

Владимир Путин проведет переговоры с Джо Байденом по защищенному каналу видеосвязи из своей резиденции в Сочи. Президент России направится туда сразу по завершении своего визита в Индию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров Путина и Байдена

"По завершении визита в Индию Путин отправится в Сочи", - сообщил представитель Кремля. Песков добавил, что президент России отправится в Сочи сразу по завершении мероприятий в Нью-Дели - независимо от того, будет ли это поздно вечером или ночью.

Телемост с Джо Байденом Владимир Путин проведет 7 декабря. Как сообщалось ранее, президенты России и США обсудят, в частности, ситуацию на Украине, а также в Афганистане, Ливии и Сирии, передает ТАСС. В этот же день, также по видеосвязи, российский лидер примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

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